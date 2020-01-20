"Остались только голова и лапы": голодные волки активизировались под Архангельском

Охотники мобилизованы

Нашествие волков в Архангельской области. Местные жители боятся выходить на улицу. Голодные хищники спокойно разгуливают по дорогам, заходят во дворы домов и расправляются даже со сторожевыми собаками. Чтобы не допустить человеческих жертв, мобилизованы отряды охотников.

Антон – владелец 12-летнего ротвейлера – рассказывает, что слышал, как вечером собаки во дворах одновременно громко залаяли. Позже стало понятно - это стая волков загрызла пса по кличке Арчи – он был привязан поводком к будке. "Осталась голова только и лапы. Всё. Остальное всё было съедено", - говорит Антон Ворошилов.

Нападения волков на собак в Архангельской области начались еще в конце осени. Это кадры из посёлка Нёнокса – в 60 километрах от Архангельска. Серые хищники спокойно заходят во двор жилого дома и убивают двух псов. Действуют организованно – тройками.

Специалисты связывают нападения лесных хищников с ростом их популяции. Чтобы отследить волчьи стаи, в этом году начали использовать вертолеты.

Мобилизованы и охотники – за шкуру волка-самца им выплачивают 10, за шкуру волчицы – 20 тысяч рублей. Именно самка – самая умная в стае – и может увести хищников в безопасное место. Александр и его друг устраивают так называемые привады. На снегу выкладывают кости и субпродукты, оставшиеся после забоя коров и овец. Стаи волков обычно выжидают, но рано или поздно подходят к приманке. Возле рыбацкой деревни Луда таким способом удалось уничтожить 6 волков.

Подробнее смотрите в репортаже Егора Киселева

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