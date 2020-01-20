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Крымчане отмечают День Республики

12:10
  • понедельник
  • 20 января 2020

На территории полуострова пройдут торжественные мероприятия

Сегодня миллионы жителей Крыма отмечают День Республики. 20 января 1991-го года состоялся референдум по вопросу восстановления независимости, передает "ТВ Центр".

И большинство крымчан высказались за создание автономии. Через два месяца был сформирован свой Верховный Совет, а через год - конституция Республики. Именно этот референдум стал первым шагом к воссоединению Крыма и Севастополя с Россией в 2014-м году.

В честь Дня республики на территории всего полуострова пройдут торжественные мероприятия. Для гостей и жителей подготовлены экскурсии, выставки, концерты и театрализованные выступления.

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