ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев позавидовал росту благосостояния россиян

10:03
  • понедельник
  • 20 января 2020

Всему виной протекционизм Москвы

Украина проигрывает России по показателю роста благосостояния граждан. Москве удалось добиться этого с помощью жесткой протекционистской политики: Владимир Путин отказался открывать Западу российский рынок и разукрупнять базовые отрасли страны. К такому выводу пришел украинский политолог Андрей Головачев.
Украина встревожена посланием Путина Федсобранию

Власти России удерживают старые отрасли в полугосударственной собственности и пытаются создавать новые. В то же время на Украине Запад "вскрыл" рынок через соглашение об ассоциации – оно исключает протекционизм в пользу национальной промышленности. В итоге уровень жизни в России в четыре раза выше, чем в Незалежной.

На днях похожие мысли высказывала украинский экс-премьер, лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она заявила, что начался процесс "ликвидации" Украины. По словам Тимошенко, Украина попала под внешнее кураторство, потеряла свою субъектность в мире и превратилась в объект, который все используют.

Головачев в свой статье для издания "Главред" предлагает выход из сложившейся ситуации. По мнению политолога, изменить положение на Украине должна ответственная элита, способная противостоять диктату Запада. Она же должна разработать стратегию новой индустриализации, на исполнение этой программы уйдет 20 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Жители Украины
Жители Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.