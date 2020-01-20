Киев позавидовал росту благосостояния россиян

Всему виной протекционизм Москвы

Украина проигрывает России по показателю роста благосостояния граждан. Москве удалось добиться этого с помощью жесткой протекционистской политики: Владимир Путин отказался открывать Западу российский рынок и разукрупнять базовые отрасли страны. К такому выводу пришел украинский политолог Андрей Головачев.

Власти России удерживают старые отрасли в полугосударственной собственности и пытаются создавать новые. В то же время на Украине Запад "вскрыл" рынок через соглашение об ассоциации – оно исключает протекционизм в пользу национальной промышленности. В итоге уровень жизни в России в четыре раза выше, чем в Незалежной.

На днях похожие мысли высказывала украинский экс-премьер, лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она заявила, что начался процесс "ликвидации" Украины. По словам Тимошенко, Украина попала под внешнее кураторство, потеряла свою субъектность в мире и превратилась в объект, который все используют.

Головачев в свой статье для издания "Главред" предлагает выход из сложившейся ситуации. По мнению политолога, изменить положение на Украине должна ответственная элита, способная противостоять диктату Запада. Она же должна разработать стратегию новой индустриализации, на исполнение этой программы уйдет 20 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"