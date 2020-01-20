"Мы не уходим": принц Гарри сделал неожиданное заявление

Он поблагодарил родных за поддержку
Принц Гарри объяснил, почему они с Меган Маркл решили отказаться от королевских обязанностей и привилегий.
"Я знаю, что не всегда все делал правильно, но в известном смысле у меня не было другого выбора. Я хочу пояснить, что мы не уходим, мы совершенно точно не покидаем вас. Мы хотели служить Королеве, Содружеству и также исполнять обязанности в отношении моих военных ассоциаций, но без государственного финансирования. К сожалению, это было невозможно", - сказал внук Елизаветы II в эфире британского телеканала ITV.
Он признался, что это решение далось им с супругой непросто. Когда возлюбленные поженились, они были полны надежд и энтузиазма, они хотели служить Короне. "По этим причинам мне очень грустно, что дошло до этого", - отметил принц Гарри.
Принц поблагодарил Елизавету II и всю свою семью за поддержку, которую они оказали ему и Маркл в сложившейся ситуации. "Мы совершаем прыжок в неизвестность. Спасибо, что придали мне смелости для того, чтобы я смог пойти на этот шаг", - сказал Гарри.
Ранее в Букингемском дворце объявили, что принц Гарри и Меган Маркл лишатся титулов уже весной. Супруги намерены получить финансовую самостоятельность и жить на две страны. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами яростной критики со стороны общественности.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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