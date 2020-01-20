Появилось первое фото Марии Андреевой с новорожденным сыном

Артистка трогательно обратилась к малышу
33-летняя актриса Мария Андреева родила сына от стоматолога Антона Хундадзе. Мальчика назвали Ильей.
"Лента не выдержала ваших теплейших сердечных поздравлений. Спасибо каждому. Еще и еще раз - привет, котенок! Добро пожаловать на эту планету!" - написала Андреева в Instagram и призналась своему мужу в любви. При этом она выложила нечеткую фотографию, на которой можно разглядеть руки младенца.
Хундадзе опубликовал более качественный снимок. На нем мама и ребенок лежат в одной кровати. Лицо малыша прекрасно видно. "Спасибо!" - написал мужчина, обращаясь к супруге.
- Ааааааааа! Праздник-то какой! - пишут в соцсети.
- Мария, поздравляю! Это больше счастье.
- Поздравляю, это лучшее БРАВО! Что может быть в жизни…
- Котенок - чудо.
- Ну Машуня, welcome to the club. Потрясающе, что ты можешь испытать самое сильную любовь в жизни!
По данным СМИ, Мария Андреева и Антон Хундадзе поженились в 2019 году. До этого ходили слухи об их расставании, но эта информация не подтвердилась. У Хундадзе есть сын от предыдущих отношений.
Андреева известна по таким фильмам и сериалам, как "Духless", "Палач", "София", "Годунов"и так далее.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"