Появилось первое фото Марии Андреевой с новорожденным сыном

33-летняя актриса Мария Андреева родила сына от стоматолога Антона Хундадзе. Мальчика назвали Ильей.

"Лента не выдержала ваших теплейших сердечных поздравлений. Спасибо каждому. Еще и еще раз - привет, котенок! Добро пожаловать на эту планету!" - написала Андреева в Instagram и призналась своему мужу в любви. При этом она выложила нечеткую фотографию, на которой можно разглядеть руки младенца.

Хундадзе опубликовал более качественный снимок. На нем мама и ребенок лежат в одной кровати. Лицо малыша прекрасно видно. "Спасибо!" - написал мужчина, обращаясь к супруге.

- Ну Машуня, welcome to the club. Потрясающе, что ты можешь испытать самое сильную любовь в жизни!