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"Сильный политик": недооценивающих Путина назвали глупцами

10:41
  • понедельник
  • 20 января 2020

Президент Чехии оценил перспективы российского лидера

Сомневающиеся в силе Владимира Путина, как политика – глупцы, считает президент Чехии. По словам Милоша Земана, этот факт не имеет смысла оспаривать.   
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"Президент Путин, бесспорно, сильная политическая личность. Этот факт не оспаривает никто, кроме нескольких глупцов. К слову сказать, Ангела Меркель его недавно вновь посетила в Москве. И это она сделала уже в 15-й раз, если не ошибаюсь", - заявил Милош Земан в эфире радиостанции Frekvence 1.

Президент Чехии оценил перспективы развития политической системы в России в ближайшем будущем. По мнению Земана, Путин может реализовать три варианта.

"Первый - опять сменить посты: один раз президент и один раз премьер, как в прошлый раз было с участием Медведева", - сказал чешский лидер. Второй вариант, считает Земан, "немного беспокойный" - тут речь идет о государственном объединении России и Белоруссии. Некоторые предполагают, что путин мог бы стать президентом этого объединения – но белорусский президент Лукашенко относится к такому развитию событий, по словам Земана, не очень благосклонно.

Упомянул президент Чехии и о третьем варианте. Земан напомнил о предположениях, что Владимир Путин может стать председателем Госсовета. Говоря о сменившем Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России Михаиле Мишустине, чешский лидер отметил, что он его пока не знает, передает ТАСС.

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