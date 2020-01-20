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Режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию после инсульта

10:59
  • понедельник
  • 20 января 2020

Медики оценивают состояние как крайне тяжелое

Известный режиссер Сергей Соловьев в реанимации. Он перенес ишемический инсульт, врачи оценивают состояние пациента как крайне тяжелое.
Режиссер Сергей Соловьев перенес экстренную операцию

По данным телеграмм-канала Mash, у автора "Ассы" тяжелая лихорадка. Ситуация осложняется тем, что у режиссера диабет и слабое сердце. На днях Соловьева прооперировали: он жаловался на боль в ноге. Врачи диагностировали инфильтрат с локализацией на нижних конечностях. В результате воспалительного процесса в тканях организма скапливается кровь и лимфа.

Сергей Соловьев известен российскому зрителю не только как автор культовой картины "Асса". В его багаже – такие ленты, как "Сто дней после детства", "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви".

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