ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак

11:23
  • понедельник
  • 20 января 2020

Память о сестре помогает ей терпеть боль

Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки. Из-за болезни девушке, которая училась и преподавала в Исламском колледже в киргизском городе Ош, пришлось перейти на домашнее обучение и давать уроки по интернету. 
Московские нейрохирурги за полчаса разделили сиамских близнецов

"Проработала два месяца, а потом узнала о своей болезни. Я скучаю по работе, потому что не люблю сидеть на месте, я живая. Я люблю двигаться, мне нравится работать с окружающими", - рассказала Гита Резаханова, которая вместе с семьей живет в селе Западное в 40 километрах от столицы Киргизии. 

Интересно, что Гита поступила в колледж в память о покойной сестре. Зита Резаханова мечтала получить образование. Она полгода проучилась в колледже, пока ее состояние не ухудшилось. Девушка скончалась в 2015 году в возрасте 24 лет. 

"Недавно я плакала и спрашивала у мамы: "Я же поправлюсь?" Она мне сказала, что Зите сейчас было бы за меня стыдно, и мне становится стыдно. Какие Зита боли терпела, просто невыносимые, а моя боль по сравнению с ее болью - это не боль", - цитирует Гиту RT

Напомним, Гита и Зита родились в 1991 году. У них было три ноги и общий таз. В 2003 году девочек прооперировали. За судьбой Резахановых следила вся страна. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Разделенные сиамские близнецы Зита и Гита
Разделенные сиамские близнецы Зита и Гита
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.