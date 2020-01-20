У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак

Память о сестре помогает ей терпеть боль

Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки. Из-за болезни девушке, которая училась и преподавала в Исламском колледже в киргизском городе Ош, пришлось перейти на домашнее обучение и давать уроки по интернету.

"Проработала два месяца, а потом узнала о своей болезни. Я скучаю по работе, потому что не люблю сидеть на месте, я живая. Я люблю двигаться, мне нравится работать с окружающими", - рассказала Гита Резаханова, которая вместе с семьей живет в селе Западное в 40 километрах от столицы Киргизии.

Интересно, что Гита поступила в колледж в память о покойной сестре. Зита Резаханова мечтала получить образование. Она полгода проучилась в колледже, пока ее состояние не ухудшилось. Девушка скончалась в 2015 году в возрасте 24 лет.

"Недавно я плакала и спрашивала у мамы: "Я же поправлюсь?" Она мне сказала, что Зите сейчас было бы за меня стыдно, и мне становится стыдно. Какие Зита боли терпела, просто невыносимые, а моя боль по сравнению с ее болью - это не боль", - цитирует Гиту RT.

Напомним, Гита и Зита родились в 1991 году. У них было три ноги и общий таз. В 2003 году девочек прооперировали. За судьбой Резахановых следила вся страна.

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