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Заблудившийся житель Камчатки провел трое суток на 20-градусном морозе

11:35
  • понедельник
  • 20 января 2020

Спасенный госпитализирован

Спустя трое суток спасателям удалось найти заблудившегося жителя Камчатки. 39-летний мужчина провел все это время на 20-градусном морозе.
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Местный житель решил, несмотря на разыгравшуюся непогоду, проехаться на снегоходе из села Ивашка в село Карага. До пункта назначения путешественник не добрался. Пропавшего искали несколько дней, в операции участвовали не только спасатели, но и волонтеры. Нашли мужчину спустя трое суток – как сообщают в МЧС, в 12-ти километрах от устья реки Макаровка.

Как рассказал сам виновник переполоха, проехав некоторое расстояние на снегоходе, он заблудился. Чтобы согреться, ему пришлось жечь бензин – так что самостоятельно доехать до жилья он уже не мог. Житель Камчатки госпитализирован, врачи диагностировали у него легкую степень обморожения, передает РИА Новости.

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