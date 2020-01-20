Что категорически нельзя делать на Собор Иоанна Предтечи

Нарушение запретов грозит бедами

20 января православные россияне отмечают праздник под названием Собор Иоанна Предтечи, посвященный одному из самых почитаемых пророков.

Иоанн Предтеча родился за шесть месяцев до Иисуса Христа. Его родителями стали священник Захария и праведная Елисавета, у которых долгое время не было детей. Когда царь Ирод Великий приказал убить всех младенцев в Вифлееме, Иоанн укрылся в пустыне, где питался медом и саранчой, носил грубую одежду и усиленно молился.

Иоанна прозвали Предтечей, потому что он стал предшественником Иисуса. В 30-летнем возрасте он начал возвещать людям о явлении Христа, призывать к покаянию и крестить их в водах реки Иордан. Пророк крестил самого Иисуса Христа, после чего его стали называть Крестителем.

Иоанн Предтеча обличал пороки, не разделяя людей на бедных и богатых. За это его посадили в тюрьму, а затем отрубили пророку голову. Главу Иоанна Крестителя погребли на Елеонской горе.

Собор Иоанна Предтечи традиционно отмечают на следующий день после Крещения Господня. В храмах проходят богослужения в память о пророке.

Собор Иоанна Предтечи, как и другие христианские праздники, сопряжен с рядом ограничений. В частности, 20 января нельзя умываться. Нарушители этого запрета неминуемо станут жертвами обмана и мошенничества.

В день памяти Иоанна Предтечи принято радоваться, поскольку пророк многих людей привел к Господу. Поэтому 20 января нежелательно грустить и унывать, хмуриться и плакать. В противном случае оставшийся год человек проведет в подавленном состоянии.

На Руси 20 января (7 января по старому стилю) называли "Иван бражный", "Иван-бражник" или "день бражника". Дело в том, что с Рождества до Масленицы обычно устраивали свадьбы. Иногда молодые женились исключительно по воле родителей. И если жених горевал по этому поводу, то на свадьбе ему советовали побольше выпить спиртного. Чем больше выпьет, тем меньше слез в семье пролито будет, говорили в народе.

Тем не менее не стоит злоупотреблять алкоголем на празднование Собора Иоанна Предтечи. Ведь пророк вел аскетичный образ жизни и на дух не переносил пьяниц.

В праздничный день нельзя также ругаться, материться, плохо говорить и даже думать о других людях. Чтобы уберечь себя от соблазнов, можно отправиться в храм и помолиться.

20 января домашним животным скармливали остатки с праздничного стола. Так что не рекомендуется выбрасывать объедки в мусор. Им можно найти другое применение.

Кроме того, в этот праздник нельзя принимать подарки от посторонних, иначе весь год не оберешься несчастья.

Не стоит также браться за тяжелую работу по хозяйству. Свободное время и силы лучше оставить для похода в храм.

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