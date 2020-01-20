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Что категорически нельзя делать на Собор Иоанна Предтечи

12:20
  • понедельник
  • 20 января 2020

Нарушение запретов грозит бедами

20 января православные россияне отмечают праздник под названием Собор Иоанна Предтечи, посвященный одному из самых почитаемых пророков. 
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Иоанн Предтеча родился за шесть месяцев до Иисуса Христа. Его родителями стали священник Захария и праведная Елисавета, у которых долгое время не было детей. Когда царь Ирод Великий приказал убить всех младенцев в Вифлееме, Иоанн укрылся в пустыне, где питался медом и саранчой, носил грубую одежду и  усиленно молился. 

Иоанна прозвали Предтечей, потому что он стал предшественником Иисуса. В 30-летнем возрасте он начал возвещать людям о явлении Христа, призывать к покаянию и крестить их в водах реки Иордан. Пророк крестил самого Иисуса Христа, после чего его стали называть Крестителем. 

Иоанн Предтеча обличал пороки, не разделяя людей на бедных и богатых. За это его посадили в тюрьму, а затем отрубили пророку голову. Главу Иоанна Крестителя погребли на Елеонской горе. 

Собор Иоанна Предтечи традиционно отмечают на следующий день после Крещения Господня. В храмах проходят богослужения в память о пророке. 

Собор Иоанна Предтечи, как и другие христианские праздники, сопряжен с рядом ограничений. В частности, 20 января нельзя умываться. Нарушители этого запрета неминуемо станут жертвами обмана и мошенничества. 

В день памяти Иоанна Предтечи принято радоваться, поскольку пророк многих людей привел к Господу. Поэтому 20 января нежелательно грустить и унывать, хмуриться и плакать. В противном случае оставшийся год человек проведет в подавленном состоянии. 

На Руси 20 января (7 января по старому стилю) называли "Иван бражный", "Иван-бражник" или "день бражника". Дело в том, что с Рождества до Масленицы обычно устраивали свадьбы. Иногда молодые женились исключительно по воле родителей. И если жених горевал по этому поводу, то на свадьбе ему советовали побольше выпить спиртного. Чем больше выпьет, тем меньше слез в семье пролито будет, говорили в народе.

Тем не менее не стоит злоупотреблять алкоголем на празднование Собора Иоанна Предтечи. Ведь пророк вел аскетичный образ жизни и на дух не переносил пьяниц. 

В праздничный день нельзя также ругаться, материться, плохо говорить и даже думать о других людях. Чтобы уберечь себя от соблазнов, можно отправиться в храм и помолиться. 

20 января домашним животным скармливали остатки с праздничного стола. Так что не рекомендуется выбрасывать объедки в мусор. Им можно найти другое применение.  

Кроме того, в этот праздник нельзя принимать подарки от посторонних, иначе весь год не оберешься несчастья.

Не стоит также браться за тяжелую работу по хозяйству. Свободное время и силы лучше оставить для похода в храм. 

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