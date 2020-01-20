Зеленский готов к отставке, если его обвинят в коррупции

Президент Украины не готов бороться с обвинителями

Владимир Зеленский готов покинуть свой пост, если ему предъявят обвинения в коррупции. При этом президент Украины подчеркнул, что обвинения должны быть реальными.

"Если бы меня обвинили в какой-то подлинной коррупции – а не в какой-то политической вещи – чем-то, что действительно произошло, тогда, согласно Конституции, мне пришлось бы уйти в отставку", – цитирует Зеленского издание The Times of Israel, которому украинский лидер дал интервью.

Зеленскому привели в пример Биньямина Нетаньяху, который борется с обвинениями в коррупции. Израильский премьер попросил у спикера парламента предоставить ему неприкосновенность. Это произошло после того, как Нетаньяху предъявили обвиненя в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.

Ранее стало известно, что Киеву отказали в праве выступить в Израиле на форуме памяти Холокоста. Форум посвящен 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц, передает RT.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"