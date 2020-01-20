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Собянин: строительство проспекта Генерала Дорохова планируется завершить до конца года

12:25
  • понедельник
  • 20 января 2020

Название новой магистрали выбрали москвичи

В понедельник в Москве открылся второй участок проспекта Генерала Дорохова - от Аминьевского шоссе до Минской улицы. Старт движению дал Сергей Собянин.

"В прошлом году мы построили первый участок проспекта Генерала Дорохова от МКАД до Аминьевского шоссе. Сегодня вводим второй этап, и теперь автомобилисты, минуя Можайское шоссе и Кутузовский проспект, смогут доезжать от МКАД до Минской улицы. В конце этого года планируем достроить последний участок с выходом на ТТК", – отметил Сергей Собянин.

Новая вылетная магистраль Москвы будет носить имя генерал-лейтенанта русской армии, героя Отечественной войны 1812 года Ивана Дорохова. "Такое решение примем завтра на заседании Президиума Правительства Москвы – с учетом мнения москвичей, проголосовавших на портале "Активный гражданин", – добавил Собянин.

Строительство новой вылетной магистрали столицы осуществляется поэтапно, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. Первый участок – от транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова до Аминьевского шоссе – длиной 14 километров введен в сентябре 2019 года.

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