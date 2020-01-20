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Россияне получили первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин

12:38
  • понедельник
  • 20 января 2020

Человеческий фактор при сборе информации полностью исключен

Россияне получили первые загранпаспорта с биометрическими данными с помощью криптобиокабин. Корректная работа комплексов КБК во время опытной эксплуатации полностью подтвердилась, сообщается в пресс-релизе компании "Ростелеком".
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Первые КБК установлены в многофункциональных центрах "Мои документы". Чтобы самостоятельно сдать биометрические данные, надо подать заявление на портале госуслуг или в МФЦ. Заявителю выдается индивидуальный штрихкод, который предъявляется в КБК. Затем гражданин может самостоятельно отсканировать отпечатки пальцев и сделать цифровое фото.

Кроме того, сканируется также разворот с фото российского паспорта. Далее все полученные данные в зашифрованном виде передаются в государственную информационную систему "Мир". Там информацию проверяют и передают на фабрику "Гознака", где и изготавливают паспорт. Готовый документ заявитель получает в МФЦ.

Эксперты подчеркивают, что автоматизация процесса позволяет исключить человеческий фактор на стадии сбора материалов. КБК уменьшают риски утечки персональных данных и незаконного доступа к биометрической информации. А еще у криптобиокабин не бывает перерывов и выходных, передает РИА Новости.

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