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Медведев и Мишустин приняли участие в совещании Путина с членами Совбеза

14:39
  • понедельник
  • 20 января 2020

Президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России

Итоги берлинской конференции по Ливии в понедельник обсудили в Ново-Огарёве на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Его провел Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

В заседании участвовали новый премьер-министр Михаил Мишустин, а также Дмитрий Медведев. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства проинформировал о результатах визита в Германию, в том числе о целом ряде двусторонних контактов, которые состоялись у Владимира Путина на полях конференции.

Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы социально-экономической повестки.

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