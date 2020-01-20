"Он был здоровым парнем": сын Клюева внезапно умер в 23 года

Актер не успел сблизиться с наследником

75-летний актер Борис Клюев рассказал о своем единственном сыне Алексее, который скончался в 1993 году в возрасте 23 лет.

Алексей родился в первом браке Клюева. После развода экс-жена настояла на том, чтобы народный артист России не общался с сыном. "Пусть вырастит нормальным человеком", - говорила она, считая влияние Клюева тлетворным.

В итоге Борис Клюев так и не смог сблизиться с ребенком. "В жизни много непонятных, нелогичных историй", - сказал звезда сериала "Воронины".

По официальной версии, Алексей скончался от сердечной недостаточности. Однако актер сомневается, что сына подвело сердце.

"Я не знаю. Удобная фраза "сердечная недостаточность", которая бродит… что это было, неизвестно. Не знаю… Не верю. Он был здоровым парнем. Он занимался спортом, он занимался карате. Я не верю, что это было сердце. Не хочу говорить то, о чем не знаю", - заявил Борис Клюев в эфире программы "Судьба человека".

Как признался артист, после смерти сына в душе у него возникла пустота. Он принял решение больше не заводить детей.

В 2018 году стало известно, что у Клюева обнаружили рак. Артист сказал, что болезнь не мешает ему работать. Он лечится и надеется победить онкологию, но при этом готов к любому исходу ситуации. "Я прожил очень хорошую, интересную жизнь", - заявил Клюев.

Добавим, что Клюев был женат трижды. Со своей нынешней супругой он живет с 1975 года.

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