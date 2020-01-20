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В Австралии выпал град размером с куриное яйцо (видео)

18:12
  • понедельник
  • 20 января 2020

На Австралию обрушились песчаная буря и град

Стихийные бедствия снова обрушились на юго-восток Австралии. Часть штата Новый Южный Уэльс накрыла мощная песчаная буря. Настоящая стена из песка и пыли высотой в несколько десятков метров прошла по равнинам со скоростью до ста километров в час. И на какое-то время погрузила во тьму стоящие на пути населённые пункты, сообщает "Аргументы недели".

Самые отчаянные очевидцы снимали происходящее на камеры мобильных телефонов. А вслед за бурей на те же земли пришли долгожданные дожди. После сезона опустошительных лесных пожаров многих людей не испугал даже масштаб происходящего: ливень сопровождался градом. Причём в столичном регионе куски льда достигали размера куриного яйца. Повреждены многие здания и сотни автомобилей.

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