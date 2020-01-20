Собянин открыл второй участок проспекта Генерала Дорохова

Мэр Москвы назвал сроки окончания строительства проспекта Генерала Дорохова

В Москве запущен второй участок южного дублёра Кутузовского проспекта. Старт движению от Аминьевского шоссе до Минской улицы в понедельник дал мэр Москвы Сергей Собянин. Новая трасса - это часть вылетной магистрали, которая протянется от МКАД до Третьего транспорта кольца. Полностью её запустят уже до конца года.

Оранжевые машины городской дорожной службы первыми "обкатывают" новую магистраль. Следом идут КамАЗы и легковушки. 7 километров дорожного полотна и 6 полос в оба направления - второй участок Южного дублера Кутузовского проспекта официально открыт, передает "ТВ Центр". Итог строительства оценивает мэр Москвы Сергей Собянин.

"Первый этап мы в прошлом году закончили - от МКАДа до Аминьевского шоссе и сделали развязку на Мосфильмовскую. Сегодня запускаем второй этап - от Аминьевского до Минской улицы и, надеюсь, что до конца года закончим проект в целом до Третьего транспортного кольца, так что от МКАДа до ТТК будет новая вылетная магистраль в Москве", - сказал Собянин.

Новая вылетная магистраль - жизненно важный объект для транспортной инфраструктуры столицы. Южный дублер Кутузовского проспекта - название рабочее. Официально его назовут проспектом Генерала Дорохова. В честь героя Отечественной войны 1812 года. Это решение поддержали сами москвичи путем голосования на портале "Активный гражданин". 6 эстакад, путепровод и 2 моста, подъездные дороги и съезды. Второй этап проспекта, который открыли сегодня, значительно разгрузит расположенные рядом основные магистрали - Кутузовский и Мичуринский проспекты, улицу Мосфильмовскую, Аминьевское шоссе и ТТК. Здесь пойдет общественный транспорт, который значительно улучшит доступность близлежащих районов.

Во время строительства пришлось переложить все коммуникации. Но помимо участка проспекта Генерала Дорохова, строительство развернуто и на съездах с него. Самое крупное искусственное сооружение - развязка на Минской улице. Кроме того, построены съезды к кварталам перспективной жилой застройки вдоль реки Раменка и мосты через реку Сетунь.

Пока машины обкатывают второй участок новой магистрали, ведется строительство заключительного третьего этапа. Его длина составит чуть больше 6 километров. Он пройдет вдоль путей Киевского направления МЖД – от Минской улицы до ТТК. Строительство планируется завершить до конца этого года. В итоге общая протяженность проспекта Генерала Дорохова - от МКАДа до ТТК - составит 27 километров.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"