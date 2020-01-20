Почти половина вагонов метро имеет систему обеззараживания воздуха

Система работает постоянно

В Московском метро усилили борьбу с инфекциями. Причём, как на станциях, так и в поездах. Почти половина вагонов оборудована системой обеззараживания воздуха. Она установлена в инновационных составах "Ока" и "Москва", работает постоянно, поскольку размещена прямо в кондиционерах, передает "ТВ Центр".

Ну а в старых поездах обработку проводят с помощью мобильной спецтехники, в том числе и переносных ультрафиолетовых ламп. Кроме этого, тщательно моют эскалаторы, вестибюли и станции, а также прилегающие территории.

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