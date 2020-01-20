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Почти половина вагонов метро имеет систему обеззараживания воздуха

15:11
  • понедельник
  • 20 января 2020

Система работает постоянно

В Московском метро усилили борьбу с инфекциями. Причём, как на станциях, так и в поездах. Почти половина вагонов оборудована системой обеззараживания воздуха. Она установлена в инновационных составах "Ока" и "Москва", работает постоянно, поскольку размещена прямо в кондиционерах, передает "ТВ Центр".

Ну а в старых поездах обработку проводят с помощью мобильной спецтехники, в том числе и переносных ультрафиолетовых ламп. Кроме этого, тщательно моют эскалаторы, вестибюли и станции, а также прилегающие территории.

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Уборка и дезинфекция вагонов метро
Уборка и дезинфекция вагонов метро
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