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Зеленский наладил диалог с Путиным

13:02
  • понедельник
  • 20 января 2020

Украинский лидер нашел положительные стороны в общении с президентом России

Владимир Зеленский нашел положительные стороны в общении с президентом России Владимиром Путиным. Украинский лидер заявил, что диалог с Москвой налажен.
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"С президентом Российской Федерации на сегодняшний день у нас начался диалог", — сказал Зеленский в интервью изданию The Times of Israel.

Как рассказал украинский лидер журналистам, его общение с президентом России началось по телефону. По словам Зеленского, именно во время того разговора президенты создали формат для диалога, который привел к "некоторым чувствительным решениям".

Президент Незалежной напомнил, что удалось договориться об обмене заключенными между Украиной и Россией. Кроме того, на родину вернулись задержанные в Керченском проливе украинские моряки и корабли. Владимир Путин понимает позицию украинского лидера и признает независимость Украины, уверен Зеленский.

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