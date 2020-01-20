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Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

13:44
  • понедельник
  • 20 января 2020

Звезда показала фото из ТВ-студии

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице. 
Маленькая дочь Кудрявцевой расплакалась на руках у Плющенко

"Начались трудовые будни", - написала Кудрявцева, выложив фотографии со съемок программы "Звезды сошлись", которую она ведет вместе с Оскаром Кучерой. Телезвезда вышла на работу в красном костюме, который подчеркнул ее стройную фигуру. 

"Платья с вырезом ждать?" - спросил Кудрявцеву один из интернет-пользователей. Телеведущая ответила ему смеющимся эмодзи. А вот многие ее поклонники оказались менее терпимыми: они набросились с упреками на автора вопроса. Мол, сколько на свете злых и ехидных людей развелось. 

Сотни подписчиков пожелали Лере Кудрявцевой хорошего здоровья и продуктивной работы. 

- Красотка Лерочка. 

- Восхитительная. 

- Вы прекрасно выглядите!

- Мне кажется, даже помолодела. 

- Лера, выглядишь на все 100, даже краше, чем раньше, все супер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

Напомним, телеведущая вставила импланты 15 лет назад. Ей обещали, что импланты можно будет носить всю жизнь, однако недавно один из них начал протекать. Телеведущую срочно прооперировали. Артистка пообещала пригласить к себе в студию врача, который фактически спас ей жизнь.  

С 2013 года Кудрявцева живет в браке с 32-летним хоккеистом Игорем Макаровым. В 2018 году у них родилась дочь Мария.  

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