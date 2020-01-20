Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

Звезда показала фото из ТВ-студии

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.

"Начались трудовые будни", - написала Кудрявцева, выложив фотографии со съемок программы "Звезды сошлись", которую она ведет вместе с Оскаром Кучерой. Телезвезда вышла на работу в красном костюме, который подчеркнул ее стройную фигуру.

"Платья с вырезом ждать?" - спросил Кудрявцеву один из интернет-пользователей. Телеведущая ответила ему смеющимся эмодзи. А вот многие ее поклонники оказались менее терпимыми: они набросились с упреками на автора вопроса. Мол, сколько на свете злых и ехидных людей развелось.

Сотни подписчиков пожелали Лере Кудрявцевой хорошего здоровья и продуктивной работы.

- Красотка Лерочка.

- Восхитительная.

- Вы прекрасно выглядите!

- Мне кажется, даже помолодела.

- Лера, выглядишь на все 100, даже краше, чем раньше, все супер.

Напомним, телеведущая вставила импланты 15 лет назад. Ей обещали, что импланты можно будет носить всю жизнь, однако недавно один из них начал протекать. Телеведущую срочно прооперировали. Артистка пообещала пригласить к себе в студию врача, который фактически спас ей жизнь.

С 2013 года Кудрявцева живет в браке с 32-летним хоккеистом Игорем Макаровым. В 2018 году у них родилась дочь Мария.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"