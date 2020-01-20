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Шокирующие детали трагедии в затопленном отеле в Перми

13:29
  • понедельник
  • 20 января 2020

Собственники были обязаны закрыть гостиницу еще в прошлом году

Выясняются новые подробности трагического происшествия в Перми. Стало известно, что эвакуационный выход из мини-отеля "Карамель", который затопило кипятком из-за прорыва трубы, в момент происшествия был закрыт.
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Как сообщили в пресс-службе Пермской сетевой компании, обслуживающей дом, до конца 2019 года теплопровод был бесхозным. Компания получила его на обслуживание от администрации города только перед новогодними праздниками.

"В частности, предстоит выяснить, каким образом вода попала в подвал, несмотря на требования по герметизации прохода трубопровода, и почему был закрыт эвакуационный выход", – говорится в сообщении организации.

Прорыв трубопровода с водой, нагретой до 85 градусов, произошел в пермском мини-отеле "Карамель" в ночь на 20 января. Полуподвально помещение затопило кипятком. Погибли 5 человек, в том числе один ребенок. Три человека госпитализированы, пострадали двое спасателей. Возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС проверяли отель в прошлом году. Собственникам было предписано закрыть заведение до 20 февраля 2019 года - из-за многочисленных нарушений.

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