Путин нашёл замену генпрокурору Чайке

Об этом сообщили в пресс-службе президента

Генпрокурор Юрий Чайка покидает свой пост. Как сообщили в пресс-службе президента России, он переходит на новую работу.

"Юрий Чайка освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Владимир Путин уже внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на должность генпрокурора, передает РИА Новости.

Юрий Чайка вступил в должность генерального прокурора России 23 июня 2006 года. 22 июня 2011 года он был переназначен на пять лет. Срок полномочий Юрия Чайки должен был истечь в 2021 году.

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