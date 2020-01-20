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Безработных россиян стало меньше

14:12
  • понедельник
  • 20 января 2020

Данные опубликовал Минтруд

Официально зарегистрированных безработных россиян стало меньше за последний год. По данным Минтруда, число снизилось на 1,1% по сравнению с 2019 годом.
Минтруд высказался о сокращении рабочей недели

Ведомство сообщает, что официально зарегистрированный средний уровень безработицы в январе составил 0,9% от общей численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет. А вакансий, представленных работодателями в органы службы занятости, насчитали 1,4 миллиона.

"На 15 января 2020 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 663,3 тысячи человек, что по сравнению с аналогичной датой 2019 года меньше на 1,1%", - сказано в сообщении Минтруда.

Подсчитали в ведомстве и численность работников, которые находились в простое по инициативе администрации, работали неполное рабочее время или взяли отпуск по соглашению сторон. Таких за указанный период нашлось 101 857 человек, передает РИА Новости.

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