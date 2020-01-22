Соцвыплаты и штрафы: жизнь россиян изменится с 1 февраля

Вендинговые автоматы перестанут выдавать чеки, а иноагентов накажут по всей строгости закона

Второй месяц нового десятилетия потихоньку начал воплощать в жизнь все те изменения, которые были запланированы в ушедшем году. TBЦ.RU подготовил подборку нововведений, некоторые из которых вступят в силу уже с 1 февраля.

Индексация ЕДВ для льготников

С 1 февраля будет увеличена так называемая ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) федеральным льготникам. В нее входят 60 категорий граждан: участники Великой Отечественной войны, инвалиды всех групп, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, пострадавшие от радиации и другие.

Размер этих выплат повышается ежегодно с учетом уровня инфляции за прошлый год. Так, в 2020 году планируется установить коэффициент индексации 1,031, рассказала изданию Life.ru ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Некоторые граждане могут подойти сразу по нескольким параметрам. В данном случае пособие рассчитают по наивысшему показателю.

Повышение тарифов системы Платон

С первого дня февраля повысится тариф в системе Платон. Собственники автомобилей-большегрузов будут платить до 2,20 рублей за один километр проезда. Повышение оплаты отразится на стоимости грузоперевозки и, в конечном счете, на цене товаров.

"Дальневосточный гектар" расширится на Запад

С 1 февраля жители Дальнего Востока смогут подать заявку на получение Дальневосточного гектара не только в своем регионе, но и в Республике Бурятия и Забайкальском крае. С 1 августа 2020 такой возможностью сможет воспользоваться любой россиянин.

Закон предполагает свободу выбора земельных участков, ее можно использовать для индивидуального жилищного строительства, ведения сельского хозяйства, туристического бизнеса и другой разрешенной законом деятельности.

Электронные чеки придут на смену бумажным

В феврале вендинговые автоматы перестанут выдавать чек, если устройство оснащено специальным дисплеем, выводящим QR-код чека. Теперь покупателю дадут возможность получить электронный чек, вместо бумажного. Для этого нужно приложить смартфон и сканировать изображение с экрана.

Штрафы для СМИ-иноагентов

В России водятся штрафы за нарушение порядка деятельности иностранных СМИ, которые признаны иностранными агентами. Для физических лиц – это 10 тысяч рублей, для должностных – 50 тысяч рублей, для организации — 500 тысяч. При повторном нарушении штрафы увеличатся до 50, 100, 500 тысяч рублей соответственно.

Подорожание транспорта в Москве

С 1 февраля подорожает проезд в московском метро. Стоимость проезда в городском транспорте Москвы по карте "Тройка" в 2020 году вырастет на 2 рубля - до 40 рублей, а разовые билеты на одну и две поездки подорожают на 2 и 4 рубля соответственно.

Билет "Единый" на одну поездку с 1 февраля будет стоить 57 рублей вместо 50 рублей, на две поездки - 114 рублей вместо 110 рублей, на 60 поездок - 1970 рублей вместо 1900 рублей, бумажный проездной на календарный месяц (не более 70 поездок) - 2900 рублей вместо 2770 рублей.

Проезд внутри Москвы на пригородном железнодорожном транспорте будет стоить 37 рублей вместо 36 рублей, проезд одной зоны за пределами Москвы - 24 рубля вместо 23 рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"