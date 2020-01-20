ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В соцсети появилось фото 58-летней Яковлевой без макияжа

14:39
  • понедельник
  • 20 января 2020

Звезда показала естественную красоту

Поклонники пришли в восторг от фотографии, на которой 58-летняя актриса Елена Яковлева позирует без макияжа. 
58-летняя Яковлева в кожаных лосинах показала стройные ноги

На фанатской странице Яковлевой в Instagram появился новый снимок звезды. Она стоит у стены в черном костюме и с сумкой через плечо. Актриса с улыбкой смотрит в камеру. Не исключено, что изначально этот снимок не предназначался для публикации в Сети. "С Крещением Господним!" - гласит подпись к фото. 

Поклонники принялись нахваливать Яковлеву за естественный и непринужденный вид. Без макияжа и укладки ее природная красота становится только заметнее. Она выглядит моложе своих лет, даже несмотря на морщинки на лице. 

- Вы так хороша без макияжа и в модном костюме! - восторгаются в соцсети. 

- Обожаю.

- Елена, у Вас классная стрижка. Вам очень идет. Вы шикарно выглядите. 

- Красивая, худенькая, умничка. 

- Восхищаюсь Вами! Вы красивая и сильная женщина!

Некоторые интернет-пользователи посоветовали Елене Яковлевой не фотографироваться без макияжа, однако их брюзжание потонуло в море комплиментов.

Недавно СМИ пересказали историю, которая случилась с Яковлевой на море в Одессе. Актриса едва не утонула, пытаясь доплыть до волнореза.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Актриса Елена Яковлева
Актриса Елена Яковлева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.