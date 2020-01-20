В соцсети появилось фото 58-летней Яковлевой без макияжа

Звезда показала естественную красоту
Поклонники пришли в восторг от фотографии, на которой 58-летняя актриса Елена Яковлева позирует без макияжа.
На фанатской странице Яковлевой в Instagram появился новый снимок звезды. Она стоит у стены в черном костюме и с сумкой через плечо. Актриса с улыбкой смотрит в камеру. Не исключено, что изначально этот снимок не предназначался для публикации в Сети. "С Крещением Господним!" - гласит подпись к фото.
Поклонники принялись нахваливать Яковлеву за естественный и непринужденный вид. Без макияжа и укладки ее природная красота становится только заметнее. Она выглядит моложе своих лет, даже несмотря на морщинки на лице.
- Вы так хороша без макияжа и в модном костюме! - восторгаются в соцсети.
- Обожаю.
- Елена, у Вас классная стрижка. Вам очень идет. Вы шикарно выглядите.
- Красивая, худенькая, умничка.
- Восхищаюсь Вами! Вы красивая и сильная женщина!
Некоторые интернет-пользователи посоветовали Елене Яковлевой не фотографироваться без макияжа, однако их брюзжание потонуло в море комплиментов.
Недавно СМИ пересказали историю, которая случилась с Яковлевой на море в Одессе. Актриса едва не утонула, пытаясь доплыть до волнореза.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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