На третьей песне: известный певец умер на сцене во время концерта

Врачи не смогли ничего сделать

Трагический инцидент произошел во время концерта в Санта-Роса-Бич в американском штате Флорида. Певец и композитор Дэвид Олни умер на сцене прямо во время выступления.

71-летний исполнитель - известный представитель американского фолк-рока. На его счету более 20 альбомов. Перед концертом, в день своей смерти, Олни записал акустическую сессию на одной из радиостанций.

"Умер прекрасный человек, легенда, поэт и композитор. В середине третьей песни он остановился, извинился и закрыл глаза. Он сидел неподвижно, с прямой спиной, в своей крутейшей шляпе, с гитарой, сначала всем показалось, что он просто сделал паузу", - написала в Facebook выступавшая вместе с Олни Эми Ригби.

Предполагают, что причиной смерти музыканта стал сердечный приступ. Среди зрителей оказался врач, однако он ничем не смог помочь певцу.

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