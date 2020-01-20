На третьей песне: известный певец умер на сцене во время концерта

Врачи не смогли ничего сделать
Трагический инцидент произошел во время концерта в Санта-Роса-Бич в американском штате Флорида. Певец и композитор Дэвид Олни умер на сцене прямо во время выступления.
71-летний исполнитель - известный представитель американского фолк-рока. На его счету более 20 альбомов. Перед концертом, в день своей смерти, Олни записал акустическую сессию на одной из радиостанций.
"Умер прекрасный человек, легенда, поэт и композитор. В середине третьей песни он остановился, извинился и закрыл глаза. Он сидел неподвижно, с прямой спиной, в своей крутейшей шляпе, с гитарой, сначала всем показалось, что он просто сделал паузу", - написала в Facebook выступавшая вместе с Олни Эми Ригби.
Предполагают, что причиной смерти музыканта стал сердечный приступ. Среди зрителей оказался врач, однако он ничем не смог помочь певцу.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"