ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трехлетний сын Собчак отказался возвращаться в Россию

15:14
  • понедельник
  • 20 января 2020

Звезда показала забавное видео с Платоном

38-летняя телеведущая Ксения Собчак опубликовала видео, на котором ее трехлетний сын от первого брака делает выбор между Москвой и Мальдивами. 
Собчак затравили за серьги с ликом Христа

На опубликованных в Instagram кадрах Собчак и Платон едут по джунглям в ресторан. Телеведущая спрашивает сына, где они находятся. "В лесу", - отвечает малыш. Когда мама интересуется, хочет ли он вернуться в Москву или остаться здесь, Платон дает уверенный ответ. Ему нравится на Мальдивах. "Губа не дура", - говорит за кадром знаменитость. 

На Мальдивах Собчак отдыхает вместе с сыном и мужем Константином Богомоловым. Она щедро делится с подписчиками пляжными фотографиями и видео. Иногда в кадр попадают подруги и знакомые актрисы, в том числе, например, певица Глюкоза.  

В начале января Ксения Собчак отдыхала с сыном в Куршевеле. Малыш впервые встал на лыжи. Там Платон признался, что ему больше нравится обедать в ресторане, чем дома. 

Напомним, с 2013 по 2019 год Собчак жила в браке с актером Максимом Виторганом. В 2016 году у них родился сын. В сентябре прошлого года она вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ксения Собчак и ее сын Платон
Ксения Собчак и ее сын Платон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.