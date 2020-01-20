Трехлетний сын Собчак отказался возвращаться в Россию

Звезда показала забавное видео с Платоном

38-летняя телеведущая Ксения Собчак опубликовала видео, на котором ее трехлетний сын от первого брака делает выбор между Москвой и Мальдивами.

На опубликованных в Instagram кадрах Собчак и Платон едут по джунглям в ресторан. Телеведущая спрашивает сына, где они находятся. "В лесу", - отвечает малыш. Когда мама интересуется, хочет ли он вернуться в Москву или остаться здесь, Платон дает уверенный ответ. Ему нравится на Мальдивах. "Губа не дура", - говорит за кадром знаменитость.

На Мальдивах Собчак отдыхает вместе с сыном и мужем Константином Богомоловым. Она щедро делится с подписчиками пляжными фотографиями и видео. Иногда в кадр попадают подруги и знакомые актрисы, в том числе, например, певица Глюкоза.

В начале января Ксения Собчак отдыхала с сыном в Куршевеле. Малыш впервые встал на лыжи. Там Платон признался, что ему больше нравится обедать в ресторане, чем дома.

Напомним, с 2013 по 2019 год Собчак жила в браке с актером Максимом Виторганом. В 2016 году у них родился сын. В сентябре прошлого года она вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

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