Росгвардеец вытащил ребенка из окна горящего дома

Многоквартирный дом горел в Новом Уренгое

Младший сержант Муслим Атаев спас 11-летнего мальчика из горящего дома в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе. Сотрудник Росгвардии в свой выходной проезжал на автомобиле, когда увидел горящий дом. Он сообщил о пожаре в экстренные службы, а сам отправился к зданию эвакуировать жильцов.

По данным МЧС, горел деревянный двухэтажный многоквартирный дом на площади 650 квадратных метров. На втором этаже пылающего дома Атаев заметил мальчика, который стоял на подоконнике и звал на помощь. Густой дым не позволял войти в подъезд. Росгвардеец, разбив стекло на первом этаже, по раме подобрался к ребенку.

"Сотрудник... управления Росгвардии по Ямало-Ненецкому автономному округу, младший сержант Муслим Атаев спас одиннадцатилетнего мальчика из горящей квартиры и оказал содействие экстренным службам в тушении пожара жилого дома", - говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

По данным МЧС, пожар удалось потушить за три с половиной часа. Пострадали двое: кроме ребенка, который надышался угарным газом, это мужчина, который вывихнул ногу, передает РИА Новости.

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