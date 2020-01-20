ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У Андрея Кончаловского пропал сын

15:42
  • понедельник
  • 20 января 2020

В семье приняли меры

Российский режиссер Андрей Коналовский всю ночь искал своего 16-летнего сына Петра, а под утро обратился в полицию.
Кончаловский высказался о состоянии пережившей кому дочки Маши

Заявление было передано в ОМВД Одинцовского района. По словам 82-летнего отца, вечером 18 января юноша уехал гулять с друзьями и перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что Петр переночевал в гостевом доме на участке, так как пришел домой пьяным и решил не попадаться отцу на глаза в таком состоянии, пишет издание argumenti.ru.

"Я его, конечно, отругал, он же еще не понимает, что своим поведением может родителей довести до инфаркта!", - рассказал продолжение истории Кончаловский "Московскому комсомольцу".

После инцидента режиссер купил сыну батарею повышенной работоспособности, а также нанял охранника, которых должен сопровождать его по пятам.

Петр – сын Андрея Кончаловского и его 46-летней жены Юлии Высоцкой. У супругов есть 20-летняя дочь Мария. 12 октября 2013 года Кончаловский попал в ДТП во Франции, Мария получила серьезную черепно-мозговую травму и впала в кому. Как сейчас себя чувствует девушка, точно не известно, потому что родители предпочитают не обсуждать трагедию с прессой, уточняет интернет-портал "Дни.ру".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.