У Андрея Кончаловского пропал сын

В семье приняли меры

Российский режиссер Андрей Коналовский всю ночь искал своего 16-летнего сына Петра, а под утро обратился в полицию.

Заявление было передано в ОМВД Одинцовского района. По словам 82-летнего отца, вечером 18 января юноша уехал гулять с друзьями и перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что Петр переночевал в гостевом доме на участке, так как пришел домой пьяным и решил не попадаться отцу на глаза в таком состоянии, пишет издание argumenti.ru.

"Я его, конечно, отругал, он же еще не понимает, что своим поведением может родителей довести до инфаркта!", - рассказал продолжение истории Кончаловский "Московскому комсомольцу".

После инцидента режиссер купил сыну батарею повышенной работоспособности, а также нанял охранника, которых должен сопровождать его по пятам.

Петр – сын Андрея Кончаловского и его 46-летней жены Юлии Высоцкой. У супругов есть 20-летняя дочь Мария. 12 октября 2013 года Кончаловский попал в ДТП во Франции, Мария получила серьезную черепно-мозговую травму и впала в кому. Как сейчас себя чувствует девушка, точно не известно, потому что родители предпочитают не обсуждать трагедию с прессой, уточняет интернет-портал "Дни.ру".

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