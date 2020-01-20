Совфед рассмотрит назначение Краснова генпрокурором 22 января

О сроках сообщила Валентина Матвиенко

Вопрос о назначении Игоря Краснова на пост генпрокурора России Совет Федерации может рассмотреть 22 января. Перед этим кандидатуру должны одобрить комитеты верхней палаты парламента, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

О новых кадровых перестановках стало известно днем 20 января. В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу – и предложил на его место замглавы Следственного комитета Игоря Краснова.

"В Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации о назначении Игоря Краснова на должность генерального прокурора. Мною дано поручение комитету по конституционному законодательству и государственному строительству и комитету по обороне и безопасности в установленном порядке рассмотреть представленную кандидатуру", - сказала журналистам Валентина Матвиенко.

Спикер уточнила, что на вторник запланировано совместное заседание двух комитетов. В случае одобрения кандидатуры вопрос будет вынесен на ближайшее заседание Совфеда, которое назначено на 22 января, передает РИА Новости.

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