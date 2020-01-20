Путину написали письмо с предложениями по изменению Конституции

Рабочая группа просит президента определить роль Госсовета

Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию написали письмо президенту России Владимиру Путину.

Одним из ключевых вопросов в документе является определение роли и статуса Государственного совета. Авторы предлагают определить место этого института в системе власти и выработать ключевые принципы его взаимодействия с другими госорганами.

"Считаем, что он должен иметь самостоятельное значение и быть эффективно встроен в государственный механизм", - говорится в послании рабочей группы президенту (цитата по РИА Новости).

В письме отмечается, что для расширения компетенции Конституционного суда в области проверки конституционности принятых парламентом законов нужно внести поправки в 125 статью Основного закона.

15 января во время послания Федсобранию Путин предложил внести поправки в Конституцию. В частности, глава государства считает, что парламенту необходимо передать полномочия по назначению членов правительства.

По мнению Путина, предлагаемые поправки нацелены на развитие России как правового, социального государства.

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