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Ходченкова на шесте показала воздушную походку

15:56
  • понедельник
  • 20 января 2020

Ее фигура выше всех похвал

36-летняя актриса Светлана Ходченкова поразила поклонников грациозным танцем на шесте. 
"Прекрасная островитянка": Ходченкова показала стройную фигуру

Звезда фильма "Благословите женщину" выложила в сториз Instagram видео, на котором она кружится вокруг шеста, едва касаясь ногами пола. Кажется, будто она бежит по воздуху. "Летать не вредно", - написала Ходченкова. 

Актриса позирует в спортивном нижнем белье, демонстрируя стройную и подтянутую фигуру. Несмотря на оголенные части тела, видео совсем не кажется фривольным.

Светлана Ходченкова не первый год занимается танцами на шесте, но крайне редко делится с поклонниками своими успехами. На днях актриса показала снимок, где она зависла над полом на шесте. В тот раз она танцевала не босиком, а в обуви на массивной подошве. 

- Пойду удавлюсь от зависти, - писали тогда в Сети. 

- Круто. 

- Огонь. 

- Смелая какая Вы!

- Красотка! Я восхищаюсь тобой, Света.

Ранее Светлана Ходченкова прокомментировала слухи о романе с юмористом Семеном Слепаковым. Поговаривали, будто они стали встречаться на съемках сериала "Домашний арест".

Напомним, с 2005 по 2010 годы Ходченкова состояла в браке с актером Владимиром Яглычем. С 2011 по 2016 годы у нее были отношения с предпринимателем Георгием Петришиным.

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