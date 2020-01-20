Опубликовано видео из затопленного кипятком отеля в Перми

СК показал, как выглядит место гибели пяти человек

Следственный комитет показал видео из затопленного кипятком отеля "Карамель" в Перми. На кадрах показаны номера гостиницы, где погибли пять человек. ТВЦ.RU публикует это видео.

В сообщении СК указывается, что для наиболее полного и оперативного расследования уголовное дело о гибели людей в результате прорыва трубопровода решено передать в центральный аппарат ведомства. В Пермь уже отправили самых опытных криминалистов.

Ранее выяснились подробности трагического происшествия в Перми. Как оказалось, эвакуационный выход из отеля "Карамель", который затопило кипятком из-за прорыва трубы, в момент происшествия был закрыт.

Кроме того, стало известно, что собственники были обязаны закрыть гостиницу еще в прошлом году. Им было предписано сделать это до 20 февраля 2019 года из-за многочисленных нарушений.

Видео: шокирующие детали трагедии в затопленном отеле в Перми

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