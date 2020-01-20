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Напавший на семейную пару омич застрял в сугробе при попытке скрыться

15:52
  • понедельник
  • 20 января 2020

Выяснилось, что 30-летний россиянин привлекался за кражу

30-летний житель Омской области не справился с ролью миротворца и заработал кучу неприятностей. Он пытался помирить семейную пару, у которой был в гостях, однако хозяева дома не прислушались к его доводам. Тогда гость прибег к радикальным мерам: мужа он ударил по лицу, а жене нанес ножевую рану.
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Вероятно, своими действиями омич только еще больше раззадорил спорщиков, так как ему самому пришлось спасаться бегством. Далеко уйти не удалось: мужчина просто застрял в сугробе, сообщает Telegram-канал "Подъем".

На этом этапе в дело вмешалась полиция. Стражи порядка выяснили, что застрявший в сугробе гражданин уже привлекался к уголовной ответственности. В его послужном списке – кража и незаконный оборот наркотиков.

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