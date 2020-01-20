ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Вечно молодая" актриса поделилась секретом красоты

16:18
  • понедельник
  • 20 января 2020

Нужно каждый день съедать это простое блюдо

Известная тайваньская певица и актриса Чен Мэйфен раскрыла секрет, как ей удается так молодо выглядеть в свои 63 года.

Каждое утро красавица съедает суп с кусочками имбиря, что помогает ей сохранить молодость кожи. Актриса призналась, что терпеть не может занятия фитнесом, поэтому наняла себе персонального тренера, с которым занимается 1-2 раза в неделю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 陳美鳳 (@im_meifen)

Работа вынуждает Мэйфен постоянно ходить на каблуках, поэтому каждый день дома она встает на специальную подставку, которая позволяет переносить вес всего тела на пятки. Это позволяет минимизировать вред для суставов.

Особое внимание актриса уделяет похлопываниям по рукам и ногам. Это, по ее мнению, позволяет помогает движению энергии по телу, передает интернет-портал "Дни.ру".

Тем не менее, пользователи социальных сетей не слишком поверили в силу имбирного супа и похлопываний и выразили свое сомнение во комментариях.

"Слишком явные у нее следы на лице, характерные для круговой подтяжки, имбирный суп таких не оставляет)) И походу еще импланты на скулах и подбородке, это, наверное, от похлопываний по суставам".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Чен Мэйфен
Чен Мэйфен
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.