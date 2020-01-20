"Вечно молодая" актриса поделилась секретом красоты

Нужно каждый день съедать это простое блюдо

Известная тайваньская певица и актриса Чен Мэйфен раскрыла секрет, как ей удается так молодо выглядеть в свои 63 года.

Каждое утро красавица съедает суп с кусочками имбиря, что помогает ей сохранить молодость кожи. Актриса призналась, что терпеть не может занятия фитнесом, поэтому наняла себе персонального тренера, с которым занимается 1-2 раза в неделю.

Работа вынуждает Мэйфен постоянно ходить на каблуках, поэтому каждый день дома она встает на специальную подставку, которая позволяет переносить вес всего тела на пятки. Это позволяет минимизировать вред для суставов.

Особое внимание актриса уделяет похлопываниям по рукам и ногам. Это, по ее мнению, позволяет помогает движению энергии по телу, передает интернет-портал "Дни.ру".

Тем не менее, пользователи социальных сетей не слишком поверили в силу имбирного супа и похлопываний и выразили свое сомнение во комментариях.

"Слишком явные у нее следы на лице, характерные для круговой подтяжки, имбирный суп таких не оставляет)) И походу еще импланты на скулах и подбородке, это, наверное, от похлопываний по суставам".

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