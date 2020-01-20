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Суд вынес решение по делу задержанной с кокаином Бочкаревой

16:20
  • понедельник
  • 20 января 2020

Актриса избежала серьезных последствий

Преображенский суд Москвы освободил от уголовной ответственности Наталью Бочкареву. Актриса была задержана осень прошлого года за хранение кокаина – у нее нашли 0,69 грамма. Ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

На заседании "Даша Букина" признала вину в хранении наркотиков. "Признаю вину полностью и сожалею, что сама не обратилась в полицию", - заявила в суде Бочкарева.

Суд также постановил уничтожить кокаин, который был обнаружен у артистки при задержании, передает ТАСС.

Ранее прекратить уголовное преследование и оштрафовать актрису попросило следствие и сама актриса.

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Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева
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