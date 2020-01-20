ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"О, четверочка!" Из пищевода москвича вынули рыболовный крючок

16:43
  • понедельник
  • 20 января 2020

Снаряжение попало в организм вместе с редиской

Врачи спасли 68-летнего жителя столицы, который случайно проглотил рыболовный крючок.

Как оказалось, племянник пострадавшего уронил крючок в корзину с продуктами, когда проводил уборку на балконе. Впоследствии злополучный крючок попал в пищевод родственника вместе с редиской. Мужчина не смог вовремя отреагировать на привкус металла во рту и проглотил рыболовное снаряжение.

Крючок зацепился за слизистую оболочку шейного отдела пищевода и вызвал затруднение глотания. Врачи провели гастроскопию, а затем биопсийными щипцами аккуратно извлекли крючок.

"О, четверочка!", - воскликнул мужчина, увидев то, что извлекли из его пищевода, передает РИА Новости.

Еще сутки мужчина провел в больнице под наблюдением врачей, а после его выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Рыболовный крючок
Рыболовный крючок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.