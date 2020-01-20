"О, четверочка!" Из пищевода москвича вынули рыболовный крючок

Снаряжение попало в организм вместе с редиской

Врачи спасли 68-летнего жителя столицы, который случайно проглотил рыболовный крючок.

Как оказалось, племянник пострадавшего уронил крючок в корзину с продуктами, когда проводил уборку на балконе. Впоследствии злополучный крючок попал в пищевод родственника вместе с редиской. Мужчина не смог вовремя отреагировать на привкус металла во рту и проглотил рыболовное снаряжение.

Крючок зацепился за слизистую оболочку шейного отдела пищевода и вызвал затруднение глотания. Врачи провели гастроскопию, а затем биопсийными щипцами аккуратно извлекли крючок.

"О, четверочка!", - воскликнул мужчина, увидев то, что извлекли из его пищевода, передает РИА Новости.

Еще сутки мужчина провел в больнице под наблюдением врачей, а после его выписали домой в удовлетворительном состоянии.

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