Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию

Названы также представители президента при рассмотрении документа

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о поправках к Конституции.

"Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии (Андрей) Клишас, (Павел) Крашенинников и (Талия) Хабриева", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (цитата по "Интерфаксу").

Ранее Путин, обращаясь с посланием к Федсобранию, предложил изменить роль парламента. Госдума должна получить право утверждать премьера, чью кандидатуру предлагает глава государства, а потом - уже по представлению премьера - вице-премьеров и министров. Президент будет обязан их утвердить. При этом за главой государства останутся право на отстранение министров и прямой контроль над силовиками. Но утверждать всех глав силовых ведомств президент сможет только при консультации с Советом Федерации.

Кроме этого, президент предложил закрепить в Конституции положение о статусе и роли Госсовета, придав ему фактически центральную роль в нашей политической системе.

Также предлагается усилить роль Конституционного суда - ему могут дать право по запросу президента проверять конституционность законопроектов, принятых Федеральным собранием еще до их подписания главой государства.

Еще одна важнейшая поправка - международное право не может иметь верховенство над конституцией.

Видео: Путин объяснил смысл поправок в Конституцию

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"