Индийские полицейские сорвали концерт Бориса Гребенщикова

Произошли обстоятельства непреодолимой силы

Полиция сорвала концерт российского артиста Бориса Гребенщикова и его группы "Аквариум" в Индии.

Инцидент произошел 19 января на одном из курортов в Северном Гоа. Гребенщикова прервали через час после начала концерта. Сотрудники правоохранительных органов сослались на требование местной религиозной общины, организаторы концерта в Facebook.

"Концерт БГ был прерван по причине обстоятельств непреодолимой силы, вызванных противоречиями с представителями местных силовых структур", - заявили они.

Через полтора часа после конфликта Гребенщиков вернулся на сцену, исполнил песни, но без микрофона и пообщался со зрителями.

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