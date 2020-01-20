Кадыров прокомментировал сообщения о своей новой работе

Глава Чечни был категоричен
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о смене работы.
У меня нет и никогда не было интереса работать за пределами республики, покинуть республику и никогда мне не предлагали другую должность", - цитирует главу Чеченской республики "Газета.Ru".
Политик подчеркнул, что намерен завершить свою карьеру только в своей республике.
Ранее сообщалось, что Кадыров временно передал свои полномочия главе правительства Чечни Муслиму Хучиеву. Как в последствии стало известно, глава Чечни проходил курс лечения. Однако ряд СМИ успели написать, что ему предложили стать полномочным представителем президента России.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"