Как Бочкарева загладила вину за хранение кокаина

На что опирался суд при вынесении решения по делу актрисы

Штраф в размере 30 тысяч рублей и прекращение уголовного преследования. Такой вердикт вынес Преображенский суд Москвы в отношении актрисы Натальи Бочкарёвой. Напомню, звезду сериала "Счастливы вместе" минувшей осенью задержали в центре столицы с пакетиком кокаина. От медицинского освидетельствования она отказалась. Её лишили водительских прав и возбудили уголовное дело. В ходе заседания актриса полностью признала свою вину.

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева приехала в суд в сопровождении охраны, помощниц и адвокатов. Прятала лицо за воротом шубы и быстро проследовала в здание.

- Вы признаете вину, Наталья? Вы признаете вину?

На вопрос журналистов актриса так и не ответила. Хотя еще неделю назад в СМИ появилась информация, что Бочкарева признала вину, это она подтвердила и в суде, раскаялась в хранении наркотиков, без цели сбыта, попросила прекратить уголовное преследование и назначить ей судебный штраф. Следствие пошло ей навстречу и обратилось в суд с соответствующим ходатайством. На заседании актриса заметно нервничала, пока не услышала решение.

Суд постановил: назначить Бочкаревой меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Артистка ранее не была судима, характеризуется положительно, а преступление относится к категории небольшой тяжести. Дознаватель, выступивший перед судом, также отметил, что Наталья Бочкарева загладила вину путем перевода средств в детский благотворительный фонд. Прокурор не возражал против судебного штрафа - это наказание не влечет получения судимости. В случае уголовного разбирательства, рассматривалось дело по самой мягкой части статьи о незаконном обороте наркотиков, Бочкаревой грозило до трех лет колонии. Решение суда звезда прокомментировала на своей личной страничке.

"И пусть всё закончилось не так идеально, как хотелось бы. Ведь штраф для ненавистников - это тоже повод раздуть очередную историю о том, как я, якобы, откупилась. Но так тому и быть. Думайте, придумывайте и дальше. Для меня в этой ситуации самое важное - это моя личная правда. Я не употребляла никаких запрещённых средств и никогда в жизни не буду этого делать! Хотите вы в это верить или нет. Точка", – написала она в инстаграме.

Изначально звезда комедийного сериала отрицала вину и говорила, что видео ее задержания смонтировано. На кадрах, снятых осенью прошлого года, Наталья Бочкарева в наручниках у своей дорогой иномарки дает показания сотрудникам ГИБДД: "Я имею свернутую купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором, ну, образно говоря, остатки вот этого средства наркотического".

Полграмма кокаина обнаружили во время личного досмотра. Бочкареву остановили для проверки документов во время рейда "нетрезвый водитель". Состояние актрисы вызывало подозрение, но пройти медицинское освидетельствование она отказалась. За это ее уже лишили права управления транспортным средством на один год и восемь месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Аналогичную сумму звезда заплатит и сейчас в качестве судебного штрафа.

Виктор Прокушев, Юлия Степина, Иван Колесников, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"