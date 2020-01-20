Работа женщин-астронавтов в открытом космосе попала на видео

Джессика Меир и Кристина Кук заменят старые аккумуляторы МКС на более мощные

Астронавты NASA Джессика Меир и Кристина Кук совершили второй за неделю выход в открытый космос с борта МКС. Планируется, что в понедельник они завершат установку двух литий-ионных батарей станции. Работы займут около шести часов.

Астронавты заменяют старые водородно-никелевые аккумуляторы на новые, более мощные, питающиеся от солнечной панели. Масса каждой из литий-ионных батарей составляет 194 килограмма. Кук и Меир начали их установку во время своего предыдущего выхода в открытый космос 15 января. Масштабная модернизация энергооборудования Международной космической станции стартовала в январе 2017 года. Астронавты должны заменить 48 батарей старого образца на 24 современных аккумулятора. Чтобы выполнить задачу, членам экипажа МКС приходится покидать борт станции, поскольку к некоторым батареям трудно подвести дистанционный манипулятор.

Для Кристины Кук этот выход в открытый космос стал уже шестым по счету, для Джессики Меир - третьим. Первый в истории парный выход женщин-астронавтов в космос они совершили в октябре прошлого года.

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