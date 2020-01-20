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Ученые нашли опасность ранней менопаузы

18:40
  • понедельник
  • 20 января 2020

Врачи обеспокоены женским здоровьем

Ученые узнали об опасности раннего наступления менопаузы для здоровья женщины.

Менопауза — это окончательное прекращение менструальных циклов у женщин, после чего они больше не могут рожать детей. Она с возрастным истощением запаса фолликулов в яичниках.  В норме менопауза наступает в возрасте от 45 до 55 лет.  

Те женщины, у которых заканчиваются месячные до 40 лет, чаще остальных сталкиваются с диабетом, болезнями сердца, инсультами, астмой и даже раком груди, пишет Human Reproduction. Результаты исследования показали, что 71% женщин столкнулись с перечисленными проблемами после 60-ти лет.

В группе женщин, у которых менопауза началась в возрасте 50-51 год, их количество составило всего 55%.

На данный момент врачи работают над изучением факторов риска, на которые стоило бы обратить внимание, чтобы предотвратить или замедлить развитие проблем со здоровьем у женщин, столкнувшихся с преждевременной менопаузой.

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