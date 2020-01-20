Известную 26-летнюю актрису постигла внезапная смерть

Для коллег и близких ее кончина стала шоком

В Пензе скончалась актриса театра эстрады "Провинция" Мария Рузавина.

Девушка умерла в ночь на 17 января. 15 января ей исполнилось 26 лет. Ее смерть стала полной неожиданностью для всех. По предварительным данным, у девушки внезапно оторвался тромб.

"Скорбим всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить! Красивая, умная, талантливая, бесконечно добрая и позитивная! Любим и скорбим всем сердцем", - написал в социальных сетях руководитель Пензенского театра драмы Сергей Казаков.

Марина Рузавина была не только актрисой, но и педагогом-хореографом театра эстрады "Провинция", уточняет издание Stolica58.

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