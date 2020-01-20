В Германии вынесли приговор "врачу", лечившему женщин током

Жертвы сами соглашались принять участие в его эксперименте

Суд немецкого Мюнхена вынес приговор мужчине, проводившему опасные эксперименты над людьми через интернет. Подозреваемый, фамилию которого в интересах дела не разглашают, выдавал себя за врача, передает "ТВ Центр".

30-летний мужчина просил потенциальных жертв поучаствовать в "научном" эксперименте по терапии боли. Речь шла об ударах током в область висков. Преступник связывался по видеосвязи исключительно с женщинами. Доверчивые дамы сами собирали по инструкции импровизированные электрошокеры, включали их в домашнюю розетку и получали электрические разряды в голову. К материалам дела приложены видеозаписи. Всего - 88 эпизодов. Мужчина просто наблюдал за тем, как женщины причиняют себе боль.

Следователи говорят, что преступник испытывал от этого сексуальное возбуждение. Прокуроры требовали 14 лет тюрьмы, защита - лишь два года условно. Суд приговорил мужчину к 11 годам заключения по четырём статьям, в том числе покушение на убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и злоупотребление титулом врача. Отбывать срок преступник будет в психиатрической клинике.

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