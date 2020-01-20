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Путин предложил внести поправки в 22 статьи Конституции

22:20
  • понедельник
  • 20 января 2020

Госдума рассмотрит президентский законопроект 23 января

Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправках в Конституцию. Нижняя палата намерена рассмотреть его в первом чтении на пленарном заседании 23 января. Второе чтение может состояться в феврале. После того, как документ обсудят обе палаты парламента и законодательные собрания субъектов, он поступит на общероссийское голосование.

Путин предложил сократить состав Конституционного суда
Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию

Обсудив на совете Госдумы президентский законопроект, внесённый в понедельник и касающийся изменений в Конституцию, спикер нижней палаты Парламента Вячеслав Володин по итогам еще раз заявил: "Это, если хотите, историческое решение, потому что многие вопросы, связанные с госустройством, с функционированием институтов власти в рамках предложения президента будут наполняться совершенно иным содержанием, которое в основе своей будет предполагать передачу больших полномочий именно гражданам нашей страны, чтобы они более эффективно принимали участие в управлении государством".

Часть полномочий распределяется. Такого в новейшей истории страны еще не было. При этом Россия по-прежнему остается именно президентской республикой, что следует из законопроекта, который уже доступен на сайте Госдумы. Согласно ему, поправки вносятся сразу в 22 статьи Конституции, в том числе ужесточающие требования к кандидатам на должность главы государства.

К кандидатам на должность президента России предлагается установить требования о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии гражданства иностранного государства, либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина России на территории иностранного государства, на момент участия в выборах или когда-либо ранее.

Нормы про гражданство и вид на жительство также касаются губернаторов, депутатов и сенаторов, руководителей федеральных агентств. И, разумеется, председателя правительства и министров, утверждать которых, в случае принятия поправок в Конституцию, будет Госдума.

"В данном случае, если говорить о сегодняшнем положении, Дума участвует в даче согласия. А в предложении президента Дума утверждает. Вот мы можем дать согласие в отношении вашей кандидатуры, а можем не дать. А вот когда утвердили - это другой разговор", - пояснил Володин.

То есть роль парламента значительно возрастёт. Это касается и его верхней палаты. Изменения в Основной закон страны предполагают, что президент сможет назначать руководителей силовых ведомств только после консультаций с Советом Федерации. Это также касается и назначения судей, в том числе Конституционного суда, статус которого предлагается существенно повысить.

Подробности смотрите в репортаже Александра Панюшкина:

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