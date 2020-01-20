Россия усилила контроль на границе с Китаем из-за нового вируса

Новый тип пневмонии в Китае передается от человека к человеку

Новый тип пневмонии, выявленный в Китае, передаётся от человека к человеку. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на последние данные Госкомитета по здравоохранению КНР. Вирус, признанный опасным, сейчас изучают лучшие китайские специалисты. Главная задача - избежать его распространения. Хотя китайские власти уже подтвердили, что новый вирус вышел за пределы очага своего появления в городе Ухань.

136 новых случаев заболевания за последние дни. Коронавирус неизвестного до сих пор типа дошел до многомиллионных Гонконга, Шанхая, Пекина. Более того, перешагнул границы КНР - зафиксирован в Южной Корее, Таиланде, Японии. Три летальных исхода от инфекционной пневмонии. Тон сообщений китайских СМИ – тревожный.

- По состоянию на шесть часов вечера 20 января в Китае зарегистрировано 224 случая пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Си Цзиньпин дал важные поручения. Вспышку болезни, по его мнению, нужно воспринимать всерьез и прилагать все усилия в борьбе с ней.

Заразившихся собирают в одной больнице, где работают лучшие вирусологи. Сообщается, что все больные прибыли из города Ухань, это сейчас зона биологической опасности. Рыбный рынок, который, по мнению ученых, был источником штамма, закрыт. А на вокзалах и в аэропортах пассажиров проверяют тепловизорами - дело в том, что на ранней стадии недуг проявляется в виде высокой температуры и кашля. Похожие меры - во многих странах, граничащих с Китаем. Жесткий контроль даже в воздушных гаванях США.

"Мы проверяем пассажиров, прибывающих из Уханя в Соединенные Штаты в трех аэропортах. Это аэропорты Нью-Йорка, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Мы хотим обнаружить этот вирус на ранней стадии. Чем раньше мы обнаружим этот вирус, тем эффективнее сможем помочь больным", - сказала директор Национального центра иммунологии и респираторных заболеваний США Нэнси Мессонье.

Хуже всего то, что, как наконец признали китайские власти, этот коронавирус может передаваться от человека человеку. Скорее всего, воздушно-капельным путём. Заразились некоторые врачи, контактировавшие с больными. В МИД КНР пообещали, что Пекин сделает все, чтобы предотвратить масштабную эпидемию.

Видео: в Китае от неизвестного вируса умер первый человек

"Мы немедленно передали Всемирной организации здравоохранения информацию о генетической последовательности коронавируса нового типа. Китай придает большое значение укреплению сотрудничества со всем миром в борьбе с эпидемией. Мы готовы делать все для обеспечения безопасности на региональном и глобальном уровне", - сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

На данный момент известно шесть видов коронавирусов, которые заражают людей. Четыре из них, как правило, вызывают симптомы обычной простуды, и всего два действительно опасны. Впервые вспышку непонятного коронавируса зафиксировали в начале нулевых. Тоже, кстати, в Китае. Так называемая атипичная пневмония. Паника. Мода на бумажные маски. Страх выходить из дома, сбои с доставкой товаров. Экономический спад в Поднебесной. А ведь число погибших от инфекции составило тогда всего несколько сотен человек - это меньше, чем от обычной эпидемии гриппа. Вот и сейчас, говорят ученые, слишком много шума из ничего. Мутация коронавирусов - процесс естественный. А вот летальный исход от подобной инфекции – редкость.

"Предыдущие вспышки показывали, что болеют люди имунноскомпрометированные, то есть с какими-то пороками иммунитета", - объяснил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров.

Специфических вакцин от нового вируса, естественно, пока нет. Но и опасности большой тоже. Всемирная организация здравоохранения не рекомендуют даже ограничивать поездки или торговлю. Тем не менее, российский Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе с Китаем. А Минздрав обещает создать экспресс-тест для выявления инфекции. Диагностика займет всего 15 минут.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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