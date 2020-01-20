Путин предложил сократить состав Конституционного суда

Суд могут сократить до 11 членов

Состав Конституционного суда необходимо сократить с 19 до 11 членов. Об этом говорится в законопроекте о поправках в Конституцию, который президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы.

Действующая статья 125 Конституции предусматривает, что КС состоит из 19 судей. В настоящий момент в его составе 15 судей, включая председателя и заместителя.

В понедельник стало известно, что всероссийское голосование о внесении поправок в Конституцию пройдет уже после того, как парламент примет президентский законопроект об изменении Основного закона страны. Об этом ТАСС сказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Видео: Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию

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