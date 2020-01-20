"Такую красоту испортила": Алана Мамаева показала фото до пластики

И призвала сделать то же самое Дарью Кокорину

Жена скандального футболиста Павла Мамаева Алана запустила челлендж в социальных сетях "покажи себя до пластики" и опубликовала свою "натуральную" фотографию.

32-летняя Алана призвала других жен футболистов — Марию Погребняк и Дарью Кокорину — показать свои фото до хирургических вмешательств.

Поклонники пришли в замешательство от фотографии жены Мамаева. Многие принялись гадать, кто из девушек на фото – Алана.

Блин! Такую красоту испортила

Надо же так себя испортить

Это вы? Два разных человека

Нашлись и те, кому пришлись по душе изменения Аланы.

Божее, какая же хорошенькая, милая. Сейчас больше роковая.

На фото породистая натуральная, миловидная осетинка. Сейчас красивая девушка. Оба варианта имеют право на жизнь.

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