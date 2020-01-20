"Такую красоту испортила": Алана Мамаева показала фото до пластики

И призвала сделать то же самое Дарью Кокорину
Жена скандального футболиста Павла Мамаева Алана запустила челлендж в социальных сетях "покажи себя до пластики" и опубликовала свою "натуральную" фотографию.
32-летняя Алана призвала других жен футболистов — Марию Погребняк и Дарью Кокорину — показать свои фото до хирургических вмешательств.
Поклонники пришли в замешательство от фотографии жены Мамаева. Многие принялись гадать, кто из девушек на фото – Алана.
Блин! Такую красоту испортила
Надо же так себя испортить
Это вы? Два разных человека
Нашлись и те, кому пришлись по душе изменения Аланы.
Божее, какая же хорошенькая, милая. Сейчас больше роковая.
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На фото породистая натуральная, миловидная осетинка. Сейчас красивая девушка. Оба варианта имеют право на жизнь.