"Это наша земля": Украина готова вернуть Донбасс силой

Речь зашла и об усилении антироссийского санкционного режима

Украина готова применить силовой сценарий в Донбассе. Такой вариант нельзя исключать, уверен замглавы СНБО Сергей Кривонос.

"Мы должны быть готовы к этому и занимаемся отработкой по освобождению нашей, подчеркиваю, нашей земли", - сказал Кривонос. Его заявление цитируют украинские СМИ.

Замглавы СНБО также отметил, что перед принятием решения о применении силы необходимо усилить антироссийский санкционный режим. По его мнению, также эффективность будет зависеть от деятельности самих политиков и поддержки со стороны иностранных государств.

Ранее в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко выразил обеспокоенность увеличением количества обстрелов в Донбассе. Он нее исключает обсуждения ситуации с партнерами Киева по "нормандскому" формату (Россия, Украина, Франция, Германия).

Украинская армия в воскресенье зафиксировала шесть обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки. Один военный погиб, десять ранены.

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