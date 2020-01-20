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"Это наша земля": Украина готова вернуть Донбасс силой

19:51
  • понедельник
  • 20 января 2020

Речь зашла и об усилении антироссийского санкционного режима

Украина готова применить силовой сценарий в Донбассе. Такой вариант нельзя исключать, уверен замглавы СНБО Сергей Кривонос.

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"Мы должны быть готовы к этому и занимаемся отработкой по освобождению нашей, подчеркиваю, нашей земли", - сказал Кривонос. Его заявление цитируют украинские СМИ.

Замглавы СНБО также отметил, что перед принятием решения о применении силы необходимо усилить антироссийский санкционный режим. По его мнению, также эффективность будет зависеть от деятельности самих политиков и поддержки со стороны иностранных государств.

Ранее в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко выразил обеспокоенность увеличением количества обстрелов в Донбассе. Он нее исключает обсуждения ситуации с партнерами Киева по "нормандскому" формату (Россия, Украина, Франция, Германия).

Украинская армия в воскресенье зафиксировала шесть обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки. Один военный погиб, десять ранены.

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